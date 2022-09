Ucraina, media: “Russia sta acquistando razzi da Corea del Nord”

(Adnkronos) – La Russia sta acquistando milioni di razzi e proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord da utilizzare sul campo di battaglia in Ucraina. Lo ha affermato alla Cnn un funzionario statunitense, secondo cui l’acquisto indica che l’esercito russo continua a soffrire di gravi carenze di rifornimenti in Ucraina, in parte a causa dei controlli e delle sanzioni sulle esportazioni.

Gli Stati Uniti si aspettano che la Russia possa provare ad acquistare più equipaggiamento militare dalla Corea del Nord in futuro, ha affermato la fonte. Anche il New York Times aveva riportato notizie di acquisti della Russia in Nord Corea.

Intanto Vladimir Putin si è recato in visita nell’Estremo Oriente russo per seguire le imponenti manovre militari in corso a cui partecipano vari Paesi alleati della Russia, la Cina per prima, ed ha avuto un colloquio con il suo ministro della Difesa e il suo capo di Stato Maggiore, mentre prosegue il conflitto in Ucraina dopo l’invasione di Mosca. Il presidente russo è arrivato al campo di addestramento di Sergeyevsky, ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dai media russi. Peskov ha parlato di una “riunione a porte chiuse” con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov. Poi Putin, ha aggiunto, dovrebbe assistere a una fase delle esercitazioni Vostok-2022, che dovrebbero concludersi domani.