Chi viene eletto alla Camera e al Senato? Ecco chi può farcela

(Adnkronos) –

L’elezione di Enrico Letta e Giorgia Meloni alla Camera nelle politiche 2022 del 25 settembre è sostanzialmente certa, come quella di Giuseppe Conte. Luigi Di Maio ha una probabilità ‘media’ di essere eletto. Al Senato, Silvio Berlusconi centrerà l’obiettivo senza problemi come Matteo Salvini. Ottime chance per Matteo Renzi, Claudio Lotito e Ilaria Cucchi, tutti in fascia alta. Subito dietro, nella griglia, Carlo Calenda.

YouTrend ha calcolato la probabilità di elezione alla Camera e al Senato dei singoli candidati nelle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

Camera e Senato, chi sarà eletto? Ecco chi può farcela – L’elenco



I dati sono sono calcolati su 250 simulazioni del risultato delle elezioni – per ciascun ramo del Parlamento – secondo le rispettive fasce (100%-80% =alta, 80%-60% = medio alta, 60%-40% = media, 40%-20% = medio bassa, 20%-0% bassa).

Alla Camera, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti figurano nella fascia alta, come Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Fabio Rampelli. Discorso analogo per Chiara Appendino, Federico Mollicone, Giancarlo Rotondi, Rita Dalla Chiesa.

Nella sezione ‘medio-alta’ figurano i nomi di Mara Carfagna, Benedetto Della Vedova, Ettore Rosato. In fascia media Luigi Marattin e Davide Faraone. Un gradino più sotto, nella sezione medio-bassa, Valentina Vezzali e Lucia Azzolina. Si preannuncia una corsa in salita per Alessia Morani.

Al Senato, Emma Bonino è nella fascia media della griglia. Per Monica Cirinnà e Vittorio Sgarbi, la probabilità è medio-bassa.

Le simulazioni tengono conto del meccanismo di riallocazione dei candidati qualora questi vengano eletti in più collegi, per questo motivo non sono indicati i possibili collegi di elezione dei candidati. L’elenco non comprende gli aspiranti parlamentari che hanno una probabilità stimata di elezione inferiore allo 0,4%.