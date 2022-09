Bologna-Fiorentina 2-1, decide il gol di Arnautovic

(Adnkronos) – Marko Arnautovic regala i tre punti al Bologna. I felsinei si impongono 2-1 al Dall’Ara sulla Fiorentina. I padroni di casa trovano il primo successo stagionale e si portano ora a 6 punti mentre la squadra di Italiano subisce un altro stop e resta a anche lei a 6 punti.

I viola erano passati in vantaggio al 54′ con Lucas Martinez Quarta, che ha appoggiato in rete un assist velenoso di Saponara. Il recupero del Bologna è stato però immediato. Al 59′ è arrivato il pareggio con Musa Barrow lanciato da Arnautovic e al 62′ è lo stesso attaccante austriaco a raccogliere un assist rasoterra di Kasius e appoggiare in rete il pallone del 2-1, confermandosi capocannoniere con 6 gol in Serie A. La Fiorentina chiude poi in dieci uomini per l’epulsione di Igor per doppia ammonizione.