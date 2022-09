Elezioni 2022, confronto Meloni-Letta: la sfida

(Adnkronos) – Gas, Ue, Pnrr, caro energia e bollette. Tanti i temi del confronto tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario del Pd Enrico Letta sul sito del Corriere in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

CARO ENERGIA – “Noi pensiamo che il primo intervento debba essere per bloccare le bollette che devono arrivare ma accanto a questo c’è bisogno di due interventi sulle bollette che sono già arrivate: il raddoppio del credito d’imposta per le imprese e poi l’introduzione di bollette luce sociale per la famiglie con Isee più basso” sostiene Letta. “Tutto questo ha senso però se c’è un tetto al prezzo del gas nazionale ed europeo”. “Sono contento di sentire – aggiunge rivolto alla presidente FdI – che siamo su una lunghezza d’onda simile, che occorre disaccoppiare” il prezzo del gas e quello dell’energia.

”L’Ungheria non è il Paese che conta di più: da sinistra nemmeno una parola contro la Germania che blocca il tetto del gas…” dice Meloni.



UCRAINA – “Le sanzioni devono restare, sono l’unico modo per fermare i russi” sottolinea Letta. “Il 24 febbraio scorsi davanti ai carri armati russi abbiamo preso una decisione, abbiamo organizzato la prima manifestazione di partito in Europa di fronte all’ambasciata russa. Di lì siamo stati sempre coerenti e tenacemente a favore della resistenza ucraina”.

“Ora i russi si stanno ritirando e se penso a quello che hanno detto nei mesi e settimane scorse diversi leader: dare a Putin quello che Putin vuole. No la democrazia e la libertà sono la cosa più importante”.

“Le parole di Salvini e Berlusconi sulle sanzioni? Ma nel programma del centrodestra ci sono parole chiare e quelle contano… Letta ci dica, invece, perché non ha posto il tema ai suoi alleati circa lo stop dell’invio delle armi” ha detto Meloni.



EUROPA – ”Le sanzioni sono efficaci economicamente … Noi chiediamo un fondo di compensazione per le nazioni più esposte” dal conflitto in Ucraina, ha detto Giorgia Meloni a ‘Corriere.it’. “Noi vogliamo un’Italia che conta, non un’Italia che protesta in Europa, che mette i veti assieme a Polonia e Ungheria” ha detto Letta.

PNRR – “Rinegoziare il Pnrr è da inaffidabili” attacca Letta. “Se diciamo agi europei che vogliamo rinegoziarlo, il messaggio è che non ci interessano quei soldi e il messaggio è in linea con quanto scrisse Meloni ai tempi dell’accordo in Ue: Meloni scrisse che era meglio rivolgersi al Fondo Monetario Internazionale piuttosto che all’Europa. Sarebbe stato un disastro epocale affidarci al Fmi invece che all’Europa”.

FISCO – “Noi abbiamo una proposta di grande riduzione fiscale: la riduzione del cuneo fiscale per avere a fine anno un mese di stipendio in più” dice Letta. “C’è un’inflazione che non era mai stata così dagli anni Ottanta. Noi abbiamo messo nel nostro programma una serie di coperture per la riduzione del cuneo e crediamo che accanto a questo sia possibile fare una politica economica credibile”.

NEXT GENERATION UE – Botta e risposta sulla Nex Generation Ue. ‘”Non è vero che Fdi ha sostenuto il Next generation Ue.”, attacca il segretario del Pd, che aggiunge: ” E’ una cosa falsa, FdI non ha mai votato a favore”.

Pronta la replica della leader di via della Scrofa. ”Mi spiace che non si riesce a evitare le fake news neanche in presenza, sono un po’ preoccupata che la sinistra costruisca i suoi racconti e poi li difenda. Saprò io quali sono le posizioni di FdI su questo tema. Non sono abituata a dire un’altra cosa in campagna elettorale, come accade dalle vostre parti” puntualizza Meloni.