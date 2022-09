Pif contro Laura Pausini: “Non cantare ‘Bella ciao’ è già prendere posizione”

(Adnkronos) – ”Pensare di non cantare ‘Bella Ciao’, per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione”. E’ quanto scrive su Twitter il conduttore e autore televisivo e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sulle polemiche social che si sono scatenate in seguito alla scelta di Laura Pausini di non cantare ‘Bella ciao’ in uno show della tv spagnola ”perché è una canzone politica”, ha spiegato la cantante. ”Al mio funerale cantate ‘Bella Ciao – conclude Pif – Perché voglio prendere posizione, al riguardo, anche da morto”.