‘Scuola di Polizia’, lo stunt show più acclamato d’Europa festeggia nozze argento a Mirabilandia

(Adnkronos) – Due giorni, 12 show, 2 parate, 150 mezzi tra auto e moto: sono questi i numeri di ‘Extreme Riding Experience’, l’evento organizzato per celebrare i 25 anni di Scuola di Polizia, lo stunt show di Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 settembre, un intero week end per festeggiare il pluripremiato stunt show più acclamato in Europa, che dal 1997 fa divertire a Mirabilandia i visitatori di tutte le età. La Stunt Arena sarà lo scenario in cui i motori romberanno come non mai per una quarantott’ore fuorigiri.

Oltre allo spettacolo di ‘Hot Wheels City-La nuova sfida’, con gli immancabili super piloti Chase, Cris ed Elliot alla guida di auto e moto per sconfiggere il malvagio scienziato, Draven, e la sua Slime Gasoline che mette in pericolo la città, in programma i nuovi spettacoli di Drift Car, Ape Car e Bob Cat Show e una parata di Harley-Davidson. Un fine settimana all’insegna delle evoluzioni mozzafiato, loop e acrobazie imperdibili. Ma non sarà solo la Stunt Arena a ospitare l’Extreme Riding Experience: le strade di Mirabilandia saranno la cornice anche per auto tuning, ape car, auto Abarth e auto drifting. Previsti, infine, momenti meet & greet con i piloti per una foto ricordo ad alta velocità. Gran finale alle 17.30 di domenica 25 settembre con i festeggiamenti in pista per salutare i drivers con fuochi pirotecnici!

“Per un parco divertimenti festeggiare i 25 anni di uno spettacolo è davvero una grande successo – commenta Riccardo Capo, direttore generale di Mirabilandia – Il nostro stunt show ha riscosso da subito un grande consenso tra il pubblico di tutte le età. Nel corso degli anni abbiamo avuto diversi partner che ci hanno aiutato ad offrire sempre uno spettacolo di altissimo livello. Abbiamo messo in piedi una grande squadra di stuntmen e stuntwoman con professionisti internazionali ormai affezionati ai loro ruoli e sempre alla ricerca di nuove evoluzioni per sorprendere gli spettatori”.