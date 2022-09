Foreign fighter Giorgio Galli ucciso in Ucraina, cos’è successo

(Adnkronos) – E’ morto nella notte tra il 18 e il 19 settembre in ospedale a Kiev, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti diplomatiche, Benjamin Giorgio Galli, il 27enne foreign figheters originario di Varese e con cittadinanza italiana che dalla primavera scorsa combatteva con la Legione straniera Ucraina contro la Russia. Galli era rimasto ferito in battaglia a Kharkiv, poi, già in coma, è stato trasportato nella capitale, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva senza mai riprendere conoscenza.

I genitori del 27enne sono a Kiev da ieri. La famiglia, partita dall’Olanda quando Galli era ferito ma ancora vivo, si dovrà ora occupare degli adempimenti per il rimpatrio della salma.

Il giovane era arrivato a Kiev con il passaporto olandese e, probabilmente, non aveva un passaporto italiano. Dunque sarà probabilmente l’ambasciata olandese ad attivarsi per supportare la famiglia nelle operazioni di rimpatrio, anche se l’ambasciata di Kiev da parte sua si sarebbe detta disponibile a intervenire in aiuto in caso di difficoltà.