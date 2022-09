Giovedì 29 settembre 31 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria al Politecnico di Cremona. Per i 16 laureandi in Ingegneria Gestionale la proclamazione è prevista alle ore 13:15, mentre alle ore 14:15 saranno proclamati i 15 laureandi in Ingegneria Informatica.

Le discussioni delle tesi dei laureandi gestionali si svolgeranno nella stessa giornata, di mattina, mentre i laureandi informatici hanno già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti e quindi non dovranno discutere la tesi.

Lo stage in azienda si conferma un’attività apprezzata ad elevata richiesta: molti laureandi gestionali infatti hanno redatto la tesi partendo da una stimolante esperienza lavorativa o di mentoring; anche alcuni studenti informatici hanno scelto di arricchire il proprio curriculum formativo svolgendo un tirocinio prima del conseguimento del titolo.

Queste esperienze di stage, inoltre, denotano una sinergia in costante crescita tra il Polo di Cremona e le aziende del territorio.

Secondo l’ultima indagine del Politecnico di Milano l’occupazione degli ingegneri triennali a un anno dal titolo è salita al 96%.

Inoltre da questa indagine emerge un altro dato importante, in controtendenza rispetto alla situazione nazionale: la quasi totalità dei laureati (91%) svolge un lavoro coerente con il titolo di studio conseguito. Un terzo degli intervistati lo ottiene già prima della laurea, grazie ad una formazione sempre al passo con le esigenze del mercato, sia nel settore privato che nel settore pubblico.

In questa sessione di laurea un laureando conclude brillantemente oltre al Corso di Laurea anche un Percorso di Eccellenza, un’iniziativa che gli ha permesso di svolgere due tirocini estivi e diversi corsi di formazione su varie tematiche, arricchendo così il suo percorso universitario con esperienze stimolanti e multidisciplinari.

Per l’anno accademico 2022/2023 è ancora possibile concorrere per ottenere uno dei 10 Percorsi di Eccellenza banditi: caratterizzati da attività di formazione avanzata, consentiranno a giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da 5.000 Euro. Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2022.

INGEGNERIA GESTIONALE

1. Alderighi Edoardo – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

2. Camagni Lorenzo Elia – Ingegnerizzazione del Processo di consuntivazione dei Progetti per INT S.r.l.

3. Canazza Anna – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

4. Capellini Lorenzo – Il consulente finanziario all’interno di Banca Mediolanum

5. De Pietri Marco – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

6. Denti Giuditta – La digitalizzazione dei processi sanitari: la creazione di valore per il paziente

7. Esposito Matteo – Analisi e definizione di un business case per la mobilità elettrica. Il caso di A2A.

8. Guyot Bourg Cristiano Davide – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

9. Kaur Raman Deep – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

10. Lazzari Chiara – Case study: analisi delle scorte di magazzino presso l’azienda ISI S.r.l

11. Marchina Luca – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

12. Martinelli Marco – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

13. Poliseno Giovanna- “Lo sviluppo della relazione one-to-one Azienda-Cliente: caso di sviluppo dell’interfaccia nel settore delle forniture domestiche di energia”

14. Prenga Sara – Caso SmartMedia: riprogettazione e valutazione alternative

15. Renai Umberto – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

INGEGNERIA INFORMATICA

1. Bianchi Matteo – Progetto di prova finale

2. Bosini Massimiliano – Progetto di prova finale

3. Duran Ordonez Veronica Giselle – Progetto di prova finale

4. El Ati Yassin – Progetto di prova finale

5. Fanfoni Emma – Progetto di prova finale

6. Frati Davide – Progetto di prova finale

7. Lanzini Alessio – Progetto di prova finale

8. Mattioli Francesco – Progetto di prova finale

9. Merlo Marzia – Progetto di prova finale

10. Micucci Francesco – Progetto di prova finale

11. Palermo Maria Antonietta – Progetto di prova finale

12. Scarinzi Thomas – Progetto di prova finale

13. Sereni Luca – Progetto di prova finale

14. Trezza Leonardo – Progetto di prova finale

15. Villa Matteo – Progetto di prova finale

