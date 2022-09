Arrestato dai carabinieri di Vescovato un cittadino straniero di 47 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ragusa.

L’uomo dovrà scontare una condanna definitiva a 3 anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 2.000 euro, per i reati di furto, ricettazione e spaccio di stupefacenti commessi nel 2014, 2018 e 2019 in Sicilia.

La condanna è conseguenza di diversi fatti accaduti in provincia di Ragusa dal 2014 al 2019. Era già stato arrestato, insieme ad altre persone con cui aveva dato vita a un sodalizio dedito allo spaccio, per avere detenuto e ceduto stupefacenti. Inoltre era stato denunciato in più circostanze per furto e ricettazione di ciclomotori. In una occasione, durante un controllo stradale, i carabinieri di Ragusa lo avevano controllato insieme a un’altra persona a bordo di un autocarro e nel cassone avevano trovato un ciclomotore risultato rubato alcuni mesi prima. L’uomo ha subito nel 2020 e nel 2021 diverse condanne da parte del Tribunale di Ragusa e le varie sentenze sono divenute definitive nel 2022, dopo i ricorsi in Corte d’Appello.

Tenendo conto di quanto l’uomo aveva già scontato nel corso degli anni, è stato emesso il conseguente ordine di immediata carcerazione per un residuo ancora da scontare pari a 3 anni di reclusione, al quale va aggiunta la multa di 2.000 euro. L’uomo recentemente si era trasferito a Vescovato dove ha una fidanzata e per tale motivo il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione del posto che lo hanno raggiunto nell’abitazione dove era ospitato, arrestato e accompagnato presso il carcere di Cà del Ferro.

© Riproduzione riservata