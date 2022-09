Nuova bolletta choc per la Fondazione Opera Pia Santissimo Redentore di Castelverde che ospita anziani e disabili. La bolletta di agosto della sola energia elettrica è di 87.812 euro, quando generalmente – come sottolineato dal presidente della Fondazione Don Claudio Rasoli – le bollette non superavano i 20mila euro. Una cifra da pagare entro ottobre, che si somma a quella precedente che era di 82mila euro. Dunque in due mesi si sfiorano i 170mila euro i soli costi di energia. La situazione è molto preoccupante visto che alle porte c’è l’inverno e a breve si dovranno fare dunque i conti con il riscaldamento. Se non si potrà accedere a fondi regionali o governativi le strutture dovranno per forza ritoccare le rette e si ipotizza un aumento che potrebbe essere di 10 euro. Già le case di riposo provengono da situazioni non rosee con gli strascichi dell’emergenza sanitaria, dei costi del personale, quelli delle materie prime ed ora le utenze che stanno mettendo a dura prova i bilanci delle strutture.

Su questo tema che mette in ginocchio tutte le rsa della provincia è in programma una conferenza stampa delle sigle di categoria Arsac e Uneba, venerdi 23 settembre proprio a Castelverde.

Silvia Galli

