Hanno scelto di restare in servizio anche se hanno già raggiunto l’età della pensione. Sono due volti “storici” dell’Asst di Cremona, il direttore Sanitario Rosario Canino e il chirurgo senologo Sergio Aguggini. Entrambi hanno aderito alla possibilità offerta dalla legge, di restare in servizio fino al 40esimo anno di servizio effettivo, e comunque non oltre i 70 anni di età. Ultimo giorno di lavoro sarà quindi il 7 aprile 2025 per Canino e il 31 maggio 2027 per Aguggini. Lo si legge in due determine dirigenziali pubblicate qualche giorno fa dall’Asst Cremona.

Il dottor Aguggini è in servizio presso la Chirurgia dell’Asst di Cremona dal 1994 e in precedenza aveva lavorato all’Istituto ospedaliero di Sospiro. E’ una colonna della Breast Unit, il reparto finito nell’occhio del ciclone all’inizio di quest’anno per una riorganizzazione aziendale che ha accorpato questo reparto del tutto dedicato alla diagnosi e cura dei tumori al femminile, al reparto di Oncologia, con conseguente perdita di specificità. La situazione, dopo la mobilitazione delle pazienti e non solo, sembra essere gradualmente migliorata. Aguggini è, per le donne in cura a Cremona, un punto di riferimento.

Rosario Canino – medico specializzato in Pediatria oltre che in Igiene e Medicina Preventiva – è stato per molti anni direttore medico di Presidio all’ospedale Oglio Po, fino ad assumere il ruolo di direttore sanitario dell’Asst Cremona all’interno della direzione strategica. E’ stato ed è in prima linea nella complicata stagione del Covid, che ha costretto l’ospedale ad organizzarsi a tempo di record per far fronte ad un’emergenza che non può dirsi ancora conclusa, con i primi segnali di una recrudescenza dei contagi che si sta vedendo in questo inizio di stagione invernale. gbiagi

