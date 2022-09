Mondiali di pallavolo femminile, Italia-Belgio 3-1

(Adnkronos) –

L’Italvolley femminile si impone, nella splendida GelreDome Arena di Arnhem, in Olanda, anche sul Belgio nella terza gara del Mondiale di volley. Dopo il successo netto all’esordio contro il Camerun e il 3-0 e la seconda vittoria un po’ più complicata contro Porto Rico, le campionesse d’Europa stendono il Belgio 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9), faticando non poco nei primi tre parziali ma mettendo in mostra carattere e capacità di reagire alle difficoltà, chiudendo con autorità la sfida nel quarto parziale. Le azzurre salgono così a 9 punti nel girone davanti al Belgio con 6. Egonu e compagne scenderanno in campo giovedì alle 18 con il Kenya e domenica 2 ottobre nell’ultimo match del raggruppamento contro l’Olanda alle 16.

Dopo un primo set complicato, le ragazze di Mazzanti hanno rischiato grossissimo nel secondo, spuntandola in volata. Nel terzo parziale, praticamente chiuso dalle avversarie, le azzurre hanno dato vita a un’incredibile rimonta. Dominato dalle campionesse d’Europa l’ultimo parziale che ha consentito a Orro e compagne di ottenere una preziosissima vittoria. Domani l’Italia osserverà un giorno di riposo, per poi tornare in campo contro il Kenya giovedì.