Crisi gas, Commissione Ue propone price cap solo per quello russo

(Adnkronos) – La Commissione Europea, a quanto si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles, ha presentato oggi al Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue, un non paper in materia di energia, in vista del Consiglio straordinario di dopodomani, in cui si fa riferimento ad un tetto al prezzo del gas naturale russo, e non per il gas importato anche da altri Paesi come hanno chiesto ieri 15 Paesi membri alla commissaria Kadri Simson.

Il non paper non ha valore formale: fornisce materia per la discussione dei ministri, ma i 15 che hanno firmato la lettera, tra cui Italia e Francia ma non la Germania, non sono soddisfatti: la questione resta aperta e verrà discussa nella riunione del 30 settembre.