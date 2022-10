Atalanta-Fiorentina 1-0, gol di Lookman e nerazzurri primi

(Adnkronos) – L’Atalanta batte la Fiorentina per 1-0 nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2022-2023, sale a 20 punti e aggancia il Napoli al primo posto in classifica. La Fiorentina rimane a quota 9.

I bergamaschi si impongono nel match che comincia a ritmi altissimi. La Fiorentina gioca a viso aperto contro i padroni di casa e si procura la prima, vera occasione al 20′. Sportiello rimedia su Saponara, poi è bravo ad anticipare Barak e ad evitare guai. Gli orobici cercano accelerazioni ma faticano a pungere: Koopmeiners è una minaccia, ma Terracciano in uscita è attento. La Fiorentina rischia di rimanere in 10 per l’espulsione di Kouamé decretata dall’arbitro Irrati: il Var aiuta il direttore di gara a correggere la decisione, solo cartellino giallo.

L’Atalanta riesce a scardinare il match in avvio di ripresa. Al 59′ Muriel inventa sulla fascia sinistra e consegna a Lookman un pallone da spingere in porta: tocco elementare, 1-0. Il gol sblocca definitivamente i padroni di casa, che al 67′ vanno vicini al bis. Muriel, ancora lui, inventa: Maehle però si fa ipnotizzare da Terracciano. La Fiorentina prova a raddrizzare la situazione con un assedio finale: mischia nell’area nerazzurra, Demiral rischia l’autogol. L’Atalanta resiste, vince e resta in vetta.