Morto Armando Cimolai, aveva 94 anni

(Adnkronos) – Si è spento questa sera all’età di 94 anni l’imprenditore Armando Cimolai, fondatore del Gruppo Cimolai, accompagnato dall’affetto della moglie Albina e dei figli Luigi e Roberto con le loro famiglie. Armando Cimolai era ricoverato all’Ospedale Civile di Pordenone. Lo riferisce in una nota il gruppo.

Classe 1928, Armando Cimolai aveva fondato la Cimolai nel 1949 e aveva accompagnato il gruppo negli oltre 70 anni di storia, rimanendo in attività fino a pochi giorni fa con la società Armando Cimolai Centro Servizi.

Armando Cimolai è sposato con Albina Poles ed è padre di Luigi, Ivana e Roberto, tutti impegnati con incarichi di responsabilità nella conduzione delle aziende familiari. Oltre alle nomine di cavaliere (1973), ufficiale (1980), commendatore (1984), grande ufficiale (2004) e alla laurea ad honorem in ingegneria meccanica (2005), nel 2020 è diventato cavaliere di Gran croce, ordine al merito della Repubblica italiana.

Dopo anni di esperienza come operaio, Armando Cimolai ha avviato la propria attività nel 1949 assieme alla moglie Albina. Nel 1954 avviene il primo sviluppo industriale del gruppo: si iniziano a costruire le prime strutture per edifici industriali e arrivano i primi lavori per gli enti pubblici. Un proprio ufficio tecnico di progettazione permette alla Cimolai di non essere esclusivamente un esecutore ma di proporre soluzioni alternative e innovative. Negli anni ’60 la Famiglia Cimolai realizza lo stabilimento di Viale Venezia con impianti e macchinari all’avanguardia per il periodo.

Negli anni ’70 entrano in azienda i figli, l’ingegnere Luigi e il geometra Roberto. Questa seconda generazione porta la Cimolai a espandersi nel mercato. Per soddisfare la domanda sempre maggiore, nascono gli stabilimenti di Polcenigo (1974), Roveredo (1986) e del Centro Servizi a San Quirino (1991). Negli anni i punti di forza dell’azienda diventano l’economicità, la qualità e il rispetto dei tempi, portando la Cimolai a essere apprezzata non solo in Italia ma in Europa e più tardi in tutto il mondo.

Il 2006 è un anno fondamentale per le proprietà e la sinergia d’imprese. La Cimolai Spa viene trasferita all’ingegnere Luigi, la Cimolai Technology al geometra Roberto, il Centro Servizi resta ai fondatori Armando e Albina. Il gruppo, sebbene con proprietà diverse, resta unito per offrire servizi e prodotti di qualità e incidere maggiormente nel mercato industriale. Nel 2021 il controllo di Armando Cimolai Centro Servizi passa alla Lorenzo Holding srl che ne detiene il 51%.