Corea del Nord, nuovo missile verso Mar del Giappone

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap. Il nuovo lancio effettuato da Pyongyang alza ulteriormente la tensione, alimentata nell’area dagli eventi degli ultimi giorni.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno lanciato quattro missili al largo della costa orientale della penisola coreana, secondo il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud. Il test è stato il secondo esercizio degli alleati in meno di 24 ore, dopo un provocatorio lancio di prova martedì mattina da parte della vicina Corea del Nord, che ha lanciato un missile balistico senza preavviso che ha sorvolato il Giappone in una significativa escalation del suo programma di test sulle armi.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno inizialmente risposto alla provocazione con un’esercitazione di bombardamento di precisione, che ha coinvolto un caccia F-15K sudcoreano che ha sparato due munizioni aria-superficie contro un bersaglio virtuale in un poligono di tiro a ovest della penisola coreana.

Il lancio di oggi è stato effettuato con quattro missili Atacms, afferma la dichiarazione dei capi congiunti sudcoreani. Conosciute anche come Army Tactical Missile Systems, tali armi sono missili superficie-superficie che possono volare per circa 320 chilometri.

Uno dei quattro missili balistici che si stava dirigendo verso il Mar del Giappone si è schiantato contro la base militare della città di Gangneung, 150 chilometri a est da Seul. Come riportato da Yonhap, il missile Hyunmoo-2 lanciato dalle truppe sudcoreane avrebbe intrapreso un volo “anomalo”, provocando infine un incidente che è stato avvertito dai residenti di Gangneung, che sono stati sorpresi da un improvviso incendio alla base militare.

“Dopo l’incidente, il propellente del missile si è bruciato e ha provocato un incendio. Tuttavia, la testata non è esplosa, anche se altri dettagli sono ancora oggetto di indagine”, ha detto a Yonhap un funzionario militare sudcoreano. Seul ha precisato che non ci sono state vittime e ha annunciato l’apertura di un’indagine per determinare il motivo esatto dell’incidente.

In seguito al lancio di missili da parte della Corea del Nord il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha in programma per domani un colloquio telefonico con il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol. Lo rende noto l’agenzia di stampa Kyodo citando fonti governative.