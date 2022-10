Anche il Partito Democratico di Cremona si interroga sul suo futuro, stretto tra chi sostiene la necessità di un cambio radicale a cominciare dal nome e chi invece sottolinea come il maggior partito di opposizione non possa sfaldarsi proprio in questo momento. Un’assemblea provinciale è in programma per martedì prossimo, 11 ottobre, alle 21,00 in Sala Zanoni, Via Vecchio Passeggio 2.

All’ordine del giorno, ovviamente, i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre e la discussione anche in relazione al congresso nazionale del Partito Democratico previsto per inizio anno 2023.

© Riproduzione riservata