Vipere a Roma, al Tufello è caccia aperta dopo un avvistamento

(Adnkronos) –

Le vipere, a Roma, non sono proprio di casa. C’è stato qualche avvistamento in passato ma in questi giorni, al Tufello, si è diffusa molta apprensione per una segnalazione circostanziata, che ha innescato una vera e propria caccia alla vipera. Per le strade sono comparsi cartelli che invitano a prestare attenzione. “Il rettile nella foto, avvistato in questi giorni nei cortili di Via Monte Massico e via Monte Crocco, come certificato dalla Guardia forestale, è una vipera”, si avverte, aggiungendo che “risulta essere incinta e per questo ancor più pericolosa se infastidita”.

Nel caso di incontro ravvicinato, è necessario chiamare il 1515 o lo 064076022 per favorire un intervento immediato della Guardia forestale, già allertata.

Le vipere trovano il loro habitat naturale soprattutto dove l’erba è incolta. Per questo, si associa la presenza delle vipere al degrado e allo scarso decoro urbano. Un precedente, dell’aprile 2020, dimostra come le vipere in città possano sconfinare in luoghi impensabili. In pieno lockdown, una vipera fu catturata in Via delle Milizie, nel quartiere Prati.