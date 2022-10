Eni al Maker Faire Rome inaugura ‘Eni 2050 Lab’

(Adnkronos) – Si è aperta a Roma nell’area del Gazometro la decima edizione di Maker Faire Rome-The European Edition, la fiera dell’innovazione promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma con Innova Camera che per il nono anno consecutivo ha Eni come main partner. E’ stata l’occasione per aprire le porte di ‘Eni 2050 Lab’, nuovo tecnopolo nell’Edificio 30 dell’area del Gazometro. Uno spazio tutto dedicato alla ricerca, con cui Eni ha l’obiettivo di creare un “Distretto dell’innovazione” aperto, attraverso aree dedicate allo sviluppo e alla sperimentazione nel campo delle nuove energie, con la partecipazione di altre imprese, start up, università e centri di ricerca.

A distinguere la presenza di Eni in quest’edizione è stata anche un’installazione immersiva che riproduce un ‘Tokamak’ e che ha l’obiettivo di far conoscere ai visitatori la fusione a confinamento magnetico, una delle tecnologie più innovative del suo percorso di decarbonizzazione. Il processo di fusione è basato, infatti, sull’unione di due atomi leggeri che, fondendo ad altissime temperature, generano energia. Un’energia pulita illimitata, da non confondere con la fissione, e che potrà essere utilizzata per produrre energia elettrica libera da CO2 accompagnando il processo di transizione energetica.