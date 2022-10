Napoli, ambulanza bloccata da auto in sosta selvaggia: muore una donna

(Adnkronos) – Un’ambulanza bloccata da diverse auto in sosta selvaggia non ha potuto raggiungere in tempo utile una paziente ottantenne che è morta a causa del mancato soccorso. E’ successo oggi a Napoli. A riferire la tragica vicenda è l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ in un post su Facebook dall’eloquente titolo ‘Ci è scappato il morto’, in cui pubblica anche la foto dell’ambulanza incastrata tra le auto.

“Stamattina a salita Pontecorvo a Napoli… Per colpa di queste macchine in sosta selvaggia una donna 80 enne è morta! Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori. L’equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare”, si legge nel post.

“Un episodio gravissimo che – commenta sempre via social il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli – non può cadere nel dimenticatoio o essere derubricato a casualità. Bisogna accertare le precise responsabilità di quanti, con il loro comportamento scellerato, hanno ostacolato i soccorsi e se il ritardo sia stato determinante per la morte della donna”.