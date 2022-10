Ponte Crimea, Putin firma decreto per rafforzare sicurezza

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per rafforzare le misure per la sicurezza del ponte di Kerch, così come del gasdotto e del ponte della rete elettrica che uniscono la Crimea alla Russia. Lo scrive la Tass, dopo che questa mattina una potente esplosione ha gravemente danneggiato il ponte fra la Crimea e la Russia.

Il decreto precisa che la sicurezza del ponte viene affidata ai servizi dell’Fsb, eredi del Kgb. “L’Fsb avrà poteri per organizzare e coordinare misure protettive per la via di trasporto sul ponte di Kerch”, oltre che per il gasdotto e il ponte per l’energia elettrica fra la Crimea e la Russia, riferisce il testo del decreto.

Finora la sicurezza del ponte era suddivisa fra tre entità, ha spiegato il deputato russo Alexander Chinstein: il ministero della Difesa monitorava lo spazio aereo, la guardia nazionale Rosgvardya si occupava della sorveglianza marittima e il ministero dei Trasporti controllava il traffico automobilistico e ferroviario sul ponte.

Prima che Putin firmasse il decreto, il leader ceceno Ramzan Kadyrov aveva offerto la sua milizia per sorvegliare il ponte.