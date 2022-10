Ucraina, De Luca: “Verso guerra nucleare, costruire la pace”

(Adnkronos) – “Ci stiamo avviando senza rendercene conto verso una guerra nucleare”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro a Palazzo Santa Lucia per organizzare la manifestazione per la pace che si terrà venerdì 28 ottobre a Napoli. “Dobbiamo reagire per costruire la pace e per fare in modo che la crisi energetica non determini un dramma sociale e produttivo in Italia e nell’Occidente”.

“Facciamo quello che è nostro dovere fare – ha aggiunto De Luca – e cioè mobilitare le coscienze, creare la consapevolezza che i problemi stanno diventando drammatici, e chiedere al governo italiano di dire in maniera definitiva qual è l’obiettivo che vogliamo perseguire. Se l’obiettivo è la pace, allora dobbiamo chiedere in tutte le sedi un cessate il fuoco. Se qualcuno immagina che la soluzione del problema ucraino sia militare, vuol dire che sta preparando le condizioni per arrivare alla guerra atomica”.

“Alla manifestazione sono invitati a partecipare tutti, più si allarga la partecipazione meglio è. Se ci sono altre iniziative in direzione della pace va benissimo, non c’è nessun recinto chiuso”. “Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria del mondo religioso, sindacale, delle università, delle scuole, del volontariato – spiega De Luca – c’è una grande voglia di partecipare e una grande condivisione rispetto all’obiettivo che abbiamo dato, cioè la proposta di un cessate il fuoco immediato in Ucraina. Non entreremo nel merito di valutazioni più politiche, vogliamo che la manifestazione sia aperta a tutte le forze di buona volontà, ma che abbia un obiettivo chiaro: il cessate il fuoco per aprire le possibilità di un’iniziativa di pace nel nostro Paese e in Europa. Mi pare che la mobilitazione stia crescendo, l’importante è cominciare a dare un segnale ed è importante che questo segnale venga da Napoli. Qui abbiamo una grande comunità di ucraini che abbiamo accolto, mostrando grande solidarietà. Abbiamo le carte in regola per chiedere che si fermi il massacro e si apra un ragionamento di pace”.

Alla presenza su un’eventuale presenza di bandiere o insegne di partito alla manifestazione, De Luca risponde: “Ognuno porti le bandiere che vuole. Mi auguro che ci siano soprattutto le bandiere della pace e mi auguro ci siano le bandiere di tutti i Comuni della regione Campania, a rappresentare la massima partecipazione possibile e la massima unità di tutta la Campania”.