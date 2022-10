Dybala, niente Mondiali 2022 per infortunio? Mourinho: “Sta molto male”

(Adnkronos) – “Dybala sta male. Dico male per non dire molto male. Non sono un medico, ma per esperienza e per quello che mi ha detto il giocatore è difficile” che l’argentino rientri nel 2022. José Mourinho, allenatore della Roma, si esprime così dopo l’infortunio di Paulo Dybala: l’argentino si è procurato una lesione calciando il rigore del 2-1 nel match contro il Lecce. Per l’ex giocatore della Juve, il 2022 potrebbe essere finito qui con il rischio concreto di saltare i Mondiali in Qatar in programma tra circa un mese e mezzo.

“C’è un po’ di stanchezza fisica e forse anche mentale, è dura giocare giovedì in Europa League e poi in campionato. Abbiamo iniziato molto bene la partita, con intensità. Poi la gara si è complicata perché abbiamo gestito male la situazione: forse quando si è stanchi si tende a complicare le cose e a non fare cose semplici”, dice Mourinho analizzando la gara ai microfoni di Dazn. “Non mi è piaciuta la gestione del pallone, il Lecce ha provato rischiare negli ultimi 10 minuti. Noi abbiamo avuto occasioni per segnare il 3-1, ma una palla inattiva o un tiro da fuori può portare al pareggio in queste situazioni: non abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo vinto”.