Ungheria, Orban sbarca su Twitter: “Ora facciamo rumore…”

(Adnkronos) – “Facciamo un po’ di rumore! D’ora in poi potete seguirmi anche su Twitter”. Viktor Orban, l’uomo forte dell’Ungheria di cui è premier da 12 anni, rompe così il silenzio sui social, lanciando il suo account su Twitter in occasione della sua visita a Berlino. “Giorno impegnato prima del mio incontro con il cancelliere tedesco, rimanete collegati”, aggiunge nel suo primo tweet Orban che nel profilo si definisce “freedom fighter, marito, padre nonno e primo ministro dell’Ungheria”.

La giornata di Orban prevede l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Con Scholz, Orban ha parlato principalmente di reazioni all’invasione dell’Ucraina, stando all’ufficio del capo del governo tedesco. Orban è sempre stato molto critico nei confronti delle sanzioni annunciando anche di recente un referendum nel suo paese su questo tema. L’incontro tra i due non si concluderà con una conferenza stampa, uno strappo alla regola che disciplina le visite dei capi di governo dell’Ue.

L’ufficio di Merkel ha rivelato – rispondendo ad una domanda della Dpa – che Orban ha incontrato ieri l’ex cancelliera Angela Merkel. Non è stato fatto trapelare alcun contenuto sui colloqui. “Chiediamo la vostra comprensione per il fatto che non vi forniremo alcuna informazione ulteriore su una conversazione non pubblica, come è regola per i colloqui che non sono pubblici”.