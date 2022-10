Covid oggi Basilicata, 193 contagi e 1 morto: bollettino 12 ottobre

(Adnkronos) – In Basilicata sono 193 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 12 ottobre 2022, su un totale di 866 tamponi eseguiti, e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale. Deceduta una persona ultranovantenne di Potenza. Nello stesso report sono state registrate 148 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 28 di cui 1 in terapia intensiva: 11 nell’ospedale di Potenza; 17 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.202. Dall’inizio della campagna vaccinale in Basilicata sono state somministrate 1.292.177 dosi, di cui 84,7 per cento di prime, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 3,6 per cento di quarte.

L’azienda sanitaria locale di Matera (Asm) ha comunicato che è stata attivata la prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane della quarta dose per la categoria over 12 che ha ricevuto la prima dose da almeno 120 giorni, come indicato dalla circolare del settembre del Ministero della Salute. L’intervallo minimo di 120 giorni tra la terza e la quarta dose verrà calcolato in automatico dalla piattaforma di Poste e il calendario delle disponibilità verrà aggiornato mensilmente. Al momento è possibile prenotarsi solo per il mese di ottobre e nel corso delle prossime settimane verranno calendarizzate anche le disponibilità di novembre.