Senato, La Russa: “Ringrazio Calderoli, prova compattezza centrodestra”

(Adnkronos) – Il passo indietro di Roberto Calderoli sulla presidenza del Senato “è un gesto di grande generosità, come me e forse più di me aveva i titoli” per ambire alla presidenza di Palazzo Madama. Lo ringrazio per la scelta, che è politica, rinnovandogli la mia gratitudine e amicizia”. Così il presidente del Senato in pectore, Ignazio La Russa, lasciando la Camera.

L’accordo raggiungo sul suo nome “è un segnale di grande compattezza del centrodestra”. Mantenerla anche per la formazione del governo è il “nostro obiettivo, dimostrare che il centrodestra sa sempre trovare la sintesi”. A chi gli chiede se varrà anche per la squadra dell’esecutivo “speriamo, non metto mai il carro davanti ai buoi”.