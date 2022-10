Harry Potter, è morto Robbie Coltrane: l’attore aveva 72 anni

(Adnkronos) – E’ morto Robbie Coltrane. L’attore, deceduto all’età di 72 anni come riferisce TMZ, ha interpretato il personaggio di Rubeus Hagrid nella saga di Harry Potter. Coltrane era malato da tempo. L’attore si è spento in un ospedale in Scozia.

“Robbie era una delle persone più divertenti che io abbia conosciuto, quando eravamo ragazzi ci faceva ridere sempre sul set. Ho ricordi particolarmente belli quando ci tirava su il morale sul set del prigioniero di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e faceva battute per tenere alto il morale. Mi sento incredibilmente fortunato per averlo incontrato e aver avuto la possibilità di lavorare con lui, sono molto triste per la sua morte. Era un attore incredibile e un uomo adorabile”.