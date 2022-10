Atalanta-Sassuolo 2-1, rimonta nerazzurra e primo posto

(Adnkronos) – L’Atalanta batte il Sassuolo 2-1 in rimonta nel match valido per la decima giornata della Serie A 2022-2023 e sale al primo posto in classifica, in attesa della sfida tra il Napoli capolista e il Bologna. I bergamaschi salgono a 24 punti, il Sassuolo rimane a quota 16. Gli emiliani vanno al tappeto nella gara che si decide tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. I neroverdi sbloccano il risultato al 41’ con una splendida ripartenza. Cross da destra per l’inserimento di Kyriakopoulos che accompagna sulla fascia sinistra e scarica un potentissimo sinistro al volo: 0-1.

L’Atalanta ribalta tutto a cavallo dei due tempi. Al 45’, Consigli tocca ma non allontana un cross rasoterra. Soppy, nel cuore dell’area emiliana, invece di concludere serve Pasalic: tocco elementare da pochi metri, 1-1. I padroni di casa mettono la freccia in avvio di ripresa. Soppy, sempre lui, intercetta e imbuca per Lookman che si presenta davanti a Consigli: sinistro all’incrocio dei pali, 2-1. Il Sassuolo prova a ripartire dopo aver incassato l’uno-due. Al 64’ Berardi cerca il jolly da 20 metri. Sinistro perfetto, incrocio dei pali. L’Atalanta si salva, vince ed è prima.