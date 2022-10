De Rossi debutta con la Spal: “Questo giorno non lo dimenticherò mai”

(Adnkronos) – Daniele De Rossi inizia con un pari a reti bianche la sua carriera da allenatore. La sua Spal non va oltre lo 0-0 sul campo del Cittadella nonostante i veneti giochino in 10 dal 44′ del primo tempo per il doppio giallo rifilato a Danzi. In classifica gli estensi e il Cittadella restano appaiati a 10 punti in dodicesima posizione.

“Questo giorno non lo dimenticherò mai, i ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore. Non è stato un match bellissimo, sapevamo potesse essere spigoloso. Dobbiamo lavorare sui principi che abbiamo toccato nei primi giorni. L’espulsione doveva aiutarci, invece siamo andati di fretta per cercare la giocata” commenta De Rossi dopo il pari.

L’allenatore scherza anche sulla linea che delimitava l’area tecnica, spesso superata. “Dimenticavo la linea tratteggiata da non superare, su questo migliorerò – assicura ai microfoni di Sky Sport -. Il quarto uomo (Matteo Canci, ndr) era una persona deliziosa, abbiamo chiacchierato sulle decisioni dell’arbitro (Luca Zufferli di Udine, ndr) che ha condotto un’ottima partita”.