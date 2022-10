Covid oggi Italia, 41.712 contagi e 81 morti: bollettino 19 ottobre

(Adnkronos) – Sono 41.712 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 81 morti. I tamponi processati sono 233.084 che fanno rilevare un tasso positività pari al 17,9%. Sono 251 i pazienti in terapia intensiva, tre in meno di ieri, e 7.062 i ricoverati con sintomi, 69 in più di ieri.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO – Sono 3.533 i nuovi contagi oggi, 19 ottobre 2022, nel Lazio secondo il bollettino della Regione che riporta anche ulteriori 8 decessi (-1). Eseguiti 2.797 tamponi molecolari e 17.435 tamponi antigenici per un totale di 20.232 tamponi. 616 i ricoverati (+12), 34 le terapie intensive (-3) e +4.502 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.909.



EMILIA ROMAGNA – Sono 4.133 i nuovi contagi oggi, 19 ottobre 2022, in Emilia Romagna su un totale di 15.130 tamponi, di cui 6.004 molecolari e 9.126 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 27,3%. Si registrano 2 decessi: in provincia di Bologna (una donna di 83 anni); in provincia di Ravenna (una donna di 74 anni). Non si registrano decessi nelle altre province e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.146.

TOSCANA – Sono 2.213 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 19 ottobre 2022, in Toscana: 364 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.849 con test rapido. Lo riferisce il bollettino della Regione. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.527 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Di questi 493 (27 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Sono 8 i nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un’età media di 88,8 anni. l numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.448.124. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.427 persone) e raggiungono quota 1.386.699 (95,8% dei casi totali).



CALABRIA – Sono 830 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 ottobre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 4.695 tamponi effettuati, +1.137 guariti, sale a 3.040 il totale dei decessi nella regione. Il bollettino, inoltre, registra -311 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 148) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 7).

BASILICATA – In Basilicata sono 138 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 769 tamponi eseguiti, e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta è un 90enne di Pomarico. Nello stesso report sono state registrate 232 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 29 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva: 15 nell’ospedale di Potenza; 14 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.131. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.293.546, di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 3,8 per cento di quarte.