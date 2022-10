Gf Vip, Marco Bellavia torna nella casa: “Sono uscito con dolore”

(Adnkronos) – “Quando sono uscito da questa casa ho portato con me il dolore e non la solidarietà”. Marco Bellavia rientra per qualche minuto nella casa del Grande Fratello Vip da cui è uscito dopo 22 giorni di trasmissione. L’ex concorrente, durante la partecipazione, ha accusato un disagio che lo ha spinto ad uscire. Nella puntata di oggi, accompagnato da Alfonso Signorini, è rientrato per rivolgersi ai suoi ex compagni di avventura.

“Ho avuto un piccolo problema, in un gruppo che non mi ha dato una mano. Me ne avete dette di tutti i colori, me ne sono accorto quando sono arrivato a casa. Salvo 2 o 3 persone, sono un po’ pochine. Sono passati 20 giorni, mi sono ripreso molto bene e sono lucido. Mi far rabbia essere fuori dal gioco, ho sempre voluto partecipare: dopo 22 anni di Grande Fratello ce l’ho fatta e dopo 22 giorni mi avete buttato fuori. Forse sono un po’ presuntuoso, ma ho vinto la mia gara del Grande Fratello: fuori da qui ho trovato tanto affetto e solidarietà. Io non posso più farlo, perché sono uscito dal gioco, ma voi che siete dentro dovreste essere propositivi e costruire qualcosa”, le parole di Bellavia.