Ucraina, Zelensky: “Russia ha minato diga Kakhovka, prepara disastro”

(Adnkronos) – “La Russia sta preparando coscientemente un disastro di grande portata nell’Ucraina meridionale. Abbiamo informazioni che i terroristi russi hanno minato la diga e unità della centrale idroelettrica di Kakhovka”. E’ quanto ha denunciato Volodymyr Zelensky nel suo intervento oggi al Consiglio Europeo.

“I dipendenti ucraini sono stati cacciati dall’impianto di Kakhovka plant – ha aggiunto il presidente ucraino – ora ci sono solo cittadini russi, hanno loro il pieno controllo dell’impianto: dobbiamo agire immediatamente per impedire ai russi di realizzare un disastro”. Zelensky ha quindi chiesto alla comunità internazionale di inviare una missione di monitoraggio, far rientrare il personale ucraino e inviare squadre di sminatori.

Secondo il presidente ucraino il piano di Mosca è quello di portare a termine un’altra ‘false-flag operation’, “commettere un attacco terroristico e accusare poi l’Ucraina”.

“Io ora mi rivolgo alla Francia, all’Italia, e agli altri nostri partner, non solo in Europa, ma anche negli Usa. Più protetti sono i cieli ucraini, più stabile la vita sarà in tutta l’Europa” ha detto Zelensky chiedendo di inviare all’Ucraina sistemi di difesa aerea e anti-missilistica.

“Dobbiamo fare il possibile per rendere completamente impossibile alla Russia di distruggere il nostro sistema energetico con missili e droni”, ha aggiunto, ringraziando poi la Germania per aver inviato “i sistemi molto efficienti Iris-T”. “Questo sistema tedesco non protegge solo i cieli ucraini – ha sottolineato – protegge la stabilità europea, limitando il terrorismo russo che colpisce sia il nostro Paese che in futuro i vostri”. “Ma abbiamo bisogno di più difesa aerea – ha concluso – e di sistemi di difesa antimissilistica per creare un affidabile scudo aereo”.