Emergono altri retroscena nell’indagine “Officium”, portata a termine dai carabinieri del Nas di Cremona con gli arresti di Leonardo e Luca Provana, 59 e 25 anni, padre e figlio, rispettivamente diret­to­re del distretto veterinario di Crema e veterina­rio li­be­ro pro­fes­sio­ni­sta. I due, che saranno interrogati nei prossimi giorni, sono ai domiciliari da venerdì per corruzione per nu­me­ro­si casi di omissioni e favoritismi in cui il padre, in­for­ma­to dal fi­glio del­le gra­vi non con­for­mi­tà ri­le­va­te nel­le azien­de pri­va­te per le quali era con­su­len­te, ave­va as­si­cu­ra­to co­per­tu­ra to­ta­le ai vari pri­va­ti, omet­ten­do di in­ter­ve­ni­re e di emet­te­re i re­la­ti­vi prov­ve­di­men­ti.

Per l’accusa, il dirigente avrebbe omesso qualsiasi intervento suo o per il tramite dei veterinari alle sue dipendenze, con l’effetto di assicurare alla realtà imprenditoriale “protetta”, soprattutto tramite la diretta intermediazione garantita dalla presenza di Luca, continuità e sicurezza nell’andamento della gestione imprenditoriale, ottenendo l’assunzione del figlio.

“Plateale”, per gli inquirenti, coordinati dal procuratore Roberto Pellicano e dai pm Vitina Pinto e Chiara Treballi, il conflitto di interesse, così come scrive anche il giudice Elisa Mombelli nelle 24 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare nelle quali cita l’articolo 6, comma 2, del Codice di comportamento Ats. Leonardo Provana è consapevole di non rispettare le norme, e si attiva “per cercare di mascherare gli effetti, cercando di acquisire notizie per mettersi al riparo sul piano formale, quantomeno dichiarando la potenzialità del conflitto con gli interessi del figlio”. Lo fa, informando Maurilio Giorgi, capo del dipartimento veterinario, che a sua volta informa Salvatore Mannino, direttore generale di Ats, che valuta il trasferimento di Provana al distretto di Cremona.

Ma Leonardo Provana si muove troppo tardi. Scrive il gip: “A nulla rileva il fatto che abbia formalizzato, solo dopo gli accertamenti effettuati dal Nas, la dichiarazione di potenziale conflitto di interesse, atteso che, nonostante ciò, egli continua nella sostanza ad ingerirsi negli ‘affari’ che concernono le società presso cui il figlio presta attività di consulenza, di fatto violando detto dovere di astensione”.

I capi di imputazione riguardano la Zema di Salvirola, il caseificio della società agricola Madonna della Neve di Sergnano e la M.M. Carni di Palazzo Pignano, per le quali Luca Provana è consulente. Aziende “amiche” e protette da Leonardo, che mostra un atteggiamento “morbido”, mentre appare “più drastico” con le altre. In queste, il diret­to­re del distretto veterinario di Crema non concede sconti.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata