Gb, Sunak si rafforza verso leadership Tory

(Adnkronos) –

Rishi Sunak si avvicina al traguardo della leadership Tory. L’ex Cancelliere dello Scacchiere può contare sul sostegno di 182 deputati conservatori, più della metà del totale, rende noto Sky News. L’ex ministra degli Interni e sostenitrice fino all’ultimo di Bojo, Priti Patel, e l’ex ministro per il livellamento delle diseguaglianze Gove, hanno sollecitato gli altri membri del partito a unirsi intorno alla candidatura di Sunak, in modo da chiudere la partita velocemente, senza dover aspettare il voto di tutti gli iscritti venerdì.

Ma la rivale Penny Mordaunt non demorde e continua a cercare deputati in suo sostegno per arrivare alla quota di cento necessaria per ottenere la nomination. “E’ in corsa per vincere”, ha affermato una portavoce della leader della Camera dei Comuni. Fonti della campagna di Mordaunt rivendicano 90 endorsement da parte di deputati Tory. Ma solo una trentina di loro si sono espressi pubblicamente. Il tempo sta per scadere: dalle 14 (le 15 in Italia) rimane in gara solo chi ha almeno 100 endorsement.

Da quando Johnson ha gettato la spugna, ieri sera, hanno espresso il loro sostegno a Sunak anche i due altri ex ministri, James Cleverly e Nadhim Zahawi. E lo stesso ha fatto il ‘johnsoniano’ di ferro Andrew Stephenson. Sunak potrebbe contare sul sostegno di almeno 155 deputati Tory. “In questi momenti difficili per il nostro Paese, dobbiamo unirci mettendo il servizio pubblico avanti a ogni altra cosa e lavorare insieme. Teniamo al nostro Paese e con le enormi sfide che gravano su di noi dobbiamo mettere da parte le differenze politiche e dare a Rishi Sunak le possibilità migliori di successo”, ha scritto Patel.

“E’ ora il momento che il Partito conservatore si unisca intorno a Rishi Sunak. Abbiamo di fronte grandi sfide e l’interesse nazionale ci richiede di dimostrare risoluzione e forza d’animo con una nuova leadership”, ha dichiarato Gove.