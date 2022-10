Nei lavori della tavola rotonda sui problemi muscolo scheletrici è emerso che la prevenzione è il fattore determinante per contrastare lo sviluppo delle malattie professionali e gli infortuni. Questo passa per una collaborazione fra istituzioni, datori di lavori, responsabili del servizio di prevenzione e protezione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I dati presentati confermano che 2/3 delle malattie professionali sono di carattere muscolo scheletrici: i settori più interessati alle malattie sono edilizia, agricoltura e socio-sanitario. Altro aspetto è che le dotazioni di personale presso gli organi di controllo sono al di sotto delle necessità. Il sindaco, nel portare i saluti, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative e del bisogno di lavorare insieme su questo terreno.

Da parte sua la Cisl ha evidenziato l’importanza del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che svolgono un’azione fondamentale per le previsioni, e che va supportata e non resa difficoltosa come in certi casi si è potuto riscontrare. Inoltre, vanno rallentati i ritmi di lavoro, perché la fretta causa infortuni. Infine la formazione deve essere continua, perché solo così si accresce la cultura sulla salute e sicurezza.

La giornata è stata conclusa dal segretario nazionale Cisl Angelo Colombini, il quale ha ribadito la necessità di mantenere alto l’impegno della Cisl sul versante salute e sicurezza, e che il tema degli infortuni deve essere una priorità per il bene dei lavoratori, ma anche degli studenti coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro, perché la salute e sicurezza sono un investimento e non un costo.

