Uffizi, influencer si fotografano semi nude davanti alla Venere: è polemica

(Adnkronos) – Blitz agli Uffizi di due sexy-influencer, con milioni di follower su Instagram, e molto attive anche su TikTok e OnlyFans, che si sono scattate delle foto all’interno del museo fiorentino con abiti succinti e posando davanti alla ‘Venere’ di Botticelli con una camicia nera trasparente da cui si intravedeva chiaramente il seno. Le foto postate da Alex Mucci e Eva Menta, che insieme contano 10 milioni di follower, hanno scatenato un vero e proprio caso sui social.

Le immagini – spiegano dalla Galleria degli Uffizi – “sono state subito segnalate e il museo si è immediatamente attivato per richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram”. “Evidentemente le due persone – sottolinea la direzione del museo – sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori dalla visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni”.

A denunciare un danno di immagine per gli Uffizi è stato anche il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Firenze Alessandro Draghi. “Che le signore Alex ed Eva abbiano un profilo su onlyfans non mi interessa, ma la Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente. Non vogliamo fare i moralisti, ma il regolamento è stato violato: gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l’immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze”.