Milano, accoltella 6 persone al centro commerciale: tra vittime calciatore del Monza

(Adnkronos) – Un uomo ha accoltellato 6 persone al centro commerciale Milanofiori di Assago in provincia di Milano. Quattro di queste sono state ricoverate in codice rosso; tra questi, un ragazzo di cui non sono ancora note le generalità, di età apparente di circa 30 anni, che ha riportato ferite da arma da taglio al torace e all’addome. Il giovane, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, è stato rianimato e trasportato dal personale dell’Areu all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Altri tre uomini sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: si tratta di un 28enne, un 40enne e un 80enne, tutti accoltellati al torace.

Ferite anche due donne, una 72enne ferita alla mano, trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza e una 81enne, che è stata soccorsa sul posto.

Tra le persone colpite c’è anche il calciatore del Monza Pablo Mari. Il giovane, secondo quanto riferiscono gli investigatori, si trovava all’interno del supermercato Carrefour, quando l’aggressore, dopo aver prelevato un coltello da un espositore, per cause in corso di accertamento, ha accoltellato alcune persone.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze. Presenti i carabinieri di Corsico. Per l’aggressione è stato fermato un 46enne italiano. “Al momento si esclude una matrice fondamentalista”, riferiscono gli investigatori, aggiungendo che “la posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria”.