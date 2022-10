Bari, trapezista ucraina cade da 4 metri al circo

(Adnkronos) – E’ ricoverata in chirurgia videolaparoscopica al Policlinico di Bari la 24enne trapezista, di origine ucraina, del circo Greca Orfei che ieri sera a Terlizzi è caduta da una altezza di circa 4 metri durante l’esibizione riportando una frattura al cranio e lesioni varie, tra cui una molto seria al fegato. La paziente, a quanto si apprende, è sotto osservazione ed è cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita. La giovane è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono migliorate nelle ultime ore. L’incidente è stato filmato in un video da uno spettatore.

“A tutti coloro che ci sono stati vicini in queste ore di paura un grosso grazie dalla nostra guerriera in piena ripresa”, si legge nella pagina Facebook ufficiale del circo Greca Orfei in un post sotto una foto in primo piano della stessa trapezista in ospedale che si copre un occhio e che in una didascalia in inglese promette di voler tornare presto in forma. “Non è accaduto niente di grave, sono viva”, aggiunge.