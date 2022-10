Ministero della Salute, assegnati 262 milioni a 226 progetti di ricerca biomedica

(Adnkronos) – Sono 226 i progetti di ricerca biomedica che accederanno ai 262 milioni di euro di finanziamenti per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal ministero della Salute attraverso il primo avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), pubblicato lo scorso aprile e che vede ora l’approvazione delle graduatorie. E’ quanto annuncia il ministero della Salute in una nota.

Grazie ai fondi europei ‘#NextGenerationUE’, spiegano dal dicastero, i ricercatori che operano nel Servizio sanitario nazionale potranno condurre progetti di ricerca sanitaria per assicurare lo sviluppo e la qualità delle prestazioni del Servizio sanitario ai cittadini in tema di malattie rare, di malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali, e ‘Proof of Concept’, per colmare il divario tra ricerca e industria.

In totale sono 300 le proposte di progetti di ricerca biomedica presentate da ricercatori operanti in strutture del Ssn. Fra i progetti finanziati, 50 quelli nel campo delle malattie rare; 139 nell’area delle malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali, e 37 Proof of Concept.