Napoli, voragine in strada a Villaricca: palazzo a rischio 

(Adnkronos) – Una voragine si è aperta questa mattina in strada a Villaricca, in provincia di Napoli. La voragine, che si è aperta in via Palermo, ha interessato la stabilità di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Villaricca, i Vigili del fuoco e personale dell’Italgas per la messa in sicurezza. Sono state evacuate 6 famiglie. Al momento non si registrano feriti.