Roma, senzatetto aggredito a Trastevere: individuati due giovani

(Adnkronos) – Sono stati individuati dalla polizia ma devono ancora essere identificati i due giovani che nella notte tra sabato e domenica scorsa, intorno a mezzanotte, hanno aggredito un senza fissa dimora in piazza Trilussa a Roma. I due, giacca nera e felpa con cappuccio, sono visibili nel video circolato su alcune chat. Al vaglio della polizia ci sono anche le immagini delle telecamere della zona.

L’uomo dopo l’aggressione è stato trasportato dal 118 in codice giallo in ospedale. A denunciare quanto accaduto è stato un video choc pubblicato su Repubblica.it. “Daje de tacco”, grida uno dei picchiatori all’amico. “La vittima è un uomo di mezza età sdraiato in terra con indosso solo un paio di scarpe da tennis, dei pantaloncini rossi e la camicia completamente aperta – scrive ‘la Repubblica’ – Così il primo adolescente, vestito di jeans, il cappuccio bianco di una felpa che spunta dal giubbino nero, assesta il primo calcio in testa alla vittima. Subito dopo un altro ragazzo lo imita. Poi il terzo calcio”. Il video di cui Repubblica è entrata in possesso, “documenta il pestaggio avvenuto sabato sera, ai piedi della fontana dell’Acqua Paola in piazza Trilussa a Trastevere. L’uomo nudo in terra sembra ubriaco, è semi-incosciente” e “forse è un senza dimora”.