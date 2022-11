Russia: “Attacco Gb a Nord Stream, risponderemo”

(Adnkronos) – ”Non è stata ancora presa una decisione su come la Russia interverrà nella riparazione dei gasdotti di Nord Stream danneggiati”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa. Quello che per la Russia è certo, ha aggiunto, è il coinvolgimento della Gran Bretagna in quello che ha definito ”un attacco terroristico”. Mosca sta valutando ”ulteriori azioni” in risposta a questo attacco, ha detto Peskov.

Il presidente Vladimir Putin non emetterà un decreto per mettere fine alla mobilitazione parziale per l’Ucraina, ha detto poi Peskov, spiegando che il decreto non è necessario. Ieri sera Putin aveva detto che si sarebbe consultato con gli avvocati in merito. ”La mobilitazione parziale è stata completata”, ha ribadito Peskov.