Eurotecno, società del Gruppo Guarneri specializzata nel noleggio di mezzi di lavoro aereo per la cantieristica e per l’industria con sede a Castelverde, annuncia la stipula di un nuovo accordo di sponsorizzazione con l’Unione Sportiva Cremonese, gloriosa società di calcio della città di Cremona tornata dopo 26 anni ai fasti della Serie A.

La formula di sponsorizzazione Gold prevede una presenza pubblicitaria sui tabelloni elettronici a bordo campo del rinnovato Stadio Zini, in occasione di tutte le gare casalinghe della compagine grigiorossa allenata da Massimiliano Alvini. Non solo: grazie all’accordo, Eurotecno avrà la possibilità di partecipare ai numerosi eventi organizzati dall’U.S. Cremonese per i partner, ricevere materiale fotografico realizzato ad hoc e ottenere ulteriore visibilità attraverso il sito web della società lombarda.

“Siamo lieti di legare il nostro brand a una società di calcio dal passato importante come la Cremonese, sperando che questo sodalizio porti grande soddisfazione a entrambe le parti –sottolinea Gabriella Martani, titolare di Eurotecno- La nostra azienda crede nella forza e nell’importanza che lo sport riveste nella vita di tutti i giorni, nel suo ruolo educativo e nella sua capacità di veicolare messaggi positivi. Non è un caso che, prima di ‘scendere in campo’ insieme ai calciatori della U.S. Cremonese, Eurotecno abbia sponsorizzato e sponsorizzi tutt’ora altre realtà sportive locali della provincia di Cremona, come ad esempio la SANSEBasket”.

