Ucraina, Santoro: “Feroce atlantismo Meloni è maschera per rompere isolamento”

(Adnkronos) – “La Meloni trova in questo atlantismo feroce, che è la maschera che ha indossato, uno degli elementi identitari a livello internazionale per rompere un certo isolamento”. Lo dice all’Adnkronos Michele Santoro, tra i partecipanti alla manifestazione per la pace in corso a Roma con partenza da Piazza della Repubblica.

“Stiamo a osservare – dice Santoro commentando poi i primi atti del governo Meloni – Le prime iniziative che ha preso sono quelle di un governo a due facce, cioè un governo che è “draghista” per quanto riguarda la politica economica ed è ferocemente autoritario per quanto riguarda i diritti sociali. Però i provvedimenti sono scritti talmente male da indignare quei pochi nel suo governo che sanno leggere, scrivere e far di conto”, conclude.

“E’ una manifestazione per chiedere finalmente al nostro governo e al nostro Parlamento che facciano sentire la loro voce e la loro presenza sul terreno della pace, dell’iniziativa diplomatica e del cessate il fuoco -dice ancora all’Adnkronos Santoro- Lo spirito dei manifestanti è quello di rifiutare l’ulteriore invio di armi in linea generale, però le due anime, anche quella favorevole all’invio di armi, si sono trovate per la prima volta insieme per chiedere insieme un’iniziativa diplomatica”.