Twitter, Elon Musk ‘banna’ gli imitatori del suo account

(Adnkronos) – Promette di riammettere su Twitter Donald Trump e gli altri banditi per linguaggio d’odio, ma intanto Elon Musk mette al bando dalla sua piattaforma tutti gli imitatori di account. A cominciare dal suo. “In futuro, qualsiasi account di Twitter che imita qualcuno senza specificare che si tratta di una parodia sarà sospeso”, scrive il fondatore di Tesla su Twitter ricordando che in passato in questi casi Twitter si limitata a notificare il comportamento scorretto, mentre ora “non ci saranno avvertimenti”.

La mossa di Musk è tutta difensiva e personale, dopo che negli ultimi giorni – in risposta alla sua presa di potere da shock del social, con il licenziamento di migliaia di persone e l’annuncio dell’intenzione di mettere pagamento il servizio di verifica della spunta blu – moltissimi utenti hanno cambiato il loro user name in quello di Elon Musk, tra i quali attori come Rich Sommer e Kathy Griffin.

L’account dell’attrice è stato sospeso dopo che lei ha usato l’account a cui aveva cambiato il nome in Elon Musk per esortare gli americani a votare democratico. Dopo la sospensione, Musk ha twittato che Griffin “se veramente vorrà indietro il suo account, potrà averlo ….pagando 8 dollari”.