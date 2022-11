Elezioni midterm Usa 2022, le prime proiezioni

(Adnkronos) – Testa a testa in Georgia per il Senato tra Raphael Warnock, democratico, e lo sfidante repubblicano Herschel Walker. E’ quanto emerge dalle proiezioni per la Cnn, chiuse le urne in uno degli stati chiave per la battaglia per il Senato alle elezioni midterm Usa 2022.

Nella corsa per il Senato è testa a testa anche in Indiana, Kentucky, Vermont e Ohio, un’altra delle sfide considerate decisive in queste elezioni di midterm. Secondo le proiezioni della Cnn, è duello tra il democratico Tim Ryan e il repubblicano sostenuto da Donald Trump Jd Vance. In Ohio il repubblicano Mike DeWine è stato rieletto governatore, battendo il democratico Nan Whaley, in base alle proiezioni di Cnn e Fox news.

Testa a testa anche in Nord Carolina, nella sfida per il Senato, tra la democratica Cheri Beasley e il repubblicano Ted Budd, secondo le proiezioni di Cnn, condivise anche da Fox news.

In South Carolina Tim Scott, l’unico senatore repubblicano afroamericano, ha confermato il suo seggio, secondo le proiezioni della Cnn, sconfiggendo la democratica Krystle Matthews.

In Kentucky è stato rieletto senatore per un terzo mandato il repubblicano Rand Paul, che batte il democratico Charles Booker. E’ la proiezione di Fox News, che assegna la vittoria in Indiana al senatore repubblicano Todd Young contro il democratico Tom McDermott.