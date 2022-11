Elezioni midterm Usa 2022, tutti gli orari di chiusura seggi nei diversi stati

(Adnkronos) – Chiuderanno all’una di notte da noi in Italia i seggi nel primo gruppo di stati americani, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia e Georgia, uno degli stati chiave per i duelli al Senato nelle elezioni midterm Usa 2022.

All’una e mezza sarà poi la volta di North Carolina, West Virginia e Ohio, altro stato chiave su cui è concentrata l’attenzione. Alle due di notte poi chiuderanno i seggi in un nutrito gruppo di stati: Alabama, Connecticut, Delaware, D.C., Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee. Alle due e mezza in Arkansas.

Alle tre poi chiuderanno in Arizona, Michigan, Wisconsin – tre stati chiave – Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wyoming. E alle 4 urne chiuse in Pennsylvania – altro stato su cui è concentrata l’attenzione – insieme a Nevada, altro stato chiave, Montana e Utah. Alle 5 è la volta degli stati sulla costa occidentale: California, Idaho, Oregon, Washington. Infine alle 6 Hawaii e alle 7 Alaska.