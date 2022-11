Inter-Bologna 6-1, nerazzurri al terzo posto

(Adnkronos) – L’Inter travolge il Bologna per 6-1 nel match valido per la 14esima giornata di Serie A 2022-2023. I nerazzurri, in svantaggio in avvio, ribaltano il risultato già nel primo tempo e dilagano nella ripresa. La vittoria permette alla formazione di Inzaghi di salire a 27 punti agganciando l’Atalanta e la Lazio, che deve ancora giocare. Il Bologna rimane a 16.

Gli emiliani finiscono k.o. nel match aperto dalla rete di Lykogiannis. Il tiro di Orsolini colpisce il greco, la traiettoria inganna Onana e il Bologna è avanti 1-0 al 22′. L’Inter incassa il colpo, riparte e pareggia subito. Al 26′ Dzeko pennella un destro al volo dal limite dell’area, palla nell’angolo e 1-1. Il sorpasso arriva al 36′. Lautaro si procura con astuzia una punizione dal limite, Dimarco ringrazia e fa centro con un sinistro potente e preciso: 2-1. Prima del riposo, Lautaro si iscrive alla festa con il colpo di testa su corner di Calhanoglu: 3-1 e game over con 45 minuti d’anticipo. Il Bologna non reagisce e crolla totalmente in avvio di ripresa. Al 48′ Dimarco concede il bis personale con un pregevole sinistro a giro: 4-1. Al 59′ il tocco di mano di Sosa viene punito con il rigore, che Calhanoglu non sbaglia: 5-1. Al 76′ gloria anche per Gosens, 6-1 e sipario.

FIORENTINA-SALERNITANA 2-1 – La Fiorentina batte la Salernitana 2-1. Viola avanti con Bonaventura al 15′, pareggio dei campani al 55′ con Dia. Rete decisiva per i padroni di casa firmata da Jovic all’81’. La Fiorentina sale a 19 punti, la Salernitana rimane a 17.

TORINO-SAMPDORIA 2-0 – Il Torino batte la Sampdoria per 2-0 con un gol per tempo. Apre Radonjic al 29′, raddoppia Vlasic al 59′. I granata salgono a 20 punti, i blucerchiati rimangono a 6.