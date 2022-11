Passeggero sospetto su aereo Emirates in volo su Sardegna: scatta allerta

(Adnkronos) – Un passeggero considerato ”sospetto” ha fatto scattare l’allerta all’aeroporto internazionale di Atene “Eleftherios Venizelos” per due voli operati da Emirates diretti a New York e Dubai. Lo riporta il quotidiano greco Ekathimerini spiegando che dopo la segnalazione il volo per Dubai è stato bloccato e i passeggeri sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza. Il giornale riferisce che non è stato identificato nulla di sospetto.

Al volo EK209 per New York è stato ordinato di tornare ad Atene quando si trovava in volo sopra la Sardegna. L’aereo stava volando al largo della costa orientale della Sardegna quando, all’altezza di San Teodoro, ha cominciato a sorvolare l’isola. Arrivando nei cieli di Sassari ha girato lì sopra per almeno tre volte e non è escluso che fosse in programma una tappa forzata nel vicino aeroporto di Alghero. Solo dopo potrebbe essere arrivato l’ordine di tornare all’aeroporto di Atene.