Spazio, Urso incontra Direttore Esa Aschbacher, su tavolo conferenza Parigi

(Adnkronos) – Nuovo passo sul dossier Spazio del ministro Adolfo Urso. Dopo la conferma della sua partecipazione alla ministeriale Esa, Urso ha infatti incontrato oggi, a Palazzo Chigi, il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Joseph Aschbacher. Il Mimit fa sapere che Aschbacher ha ringraziato il ministro Urso per l’eccellente contributo italiano in seno all’Esa e per la straordinaria esperienza e professionalità della nostra industria e dei nostri tecnici della filiera spaziale.

All’incontro sono stati affrontati da Urso e Aschbacher i temi che saranno sul tavolo della imminente Conferenza ministeriale Esa che si terrà a Parigi il 22 e 23 novembre prossimi. Urso ha auspicato che le decisioni che saranno prese in quel contesto siano fortemente improntate al principio della cooperazione europea e della tutela e sviluppo dei programmi già in atto, come ad esempio quelli sui lanciatori Vega e Ariane che per decenni hanno consentito all’Europa un autonomo accesso allo Spazio. All’incontro era presente anche la Direttrice del centro Esrin di Frascati, Simonetta Cheli.